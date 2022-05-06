В управлении Росгвардии по Мурманской области прошёл День отрытых дверей

Участникам экскурсии - студентам филиала Уральского регионального колледжа рассказали об особенностях службы, ответили на интересующие вопросы, а также наглядно показали экипировку и вооружение, которое используют силовики в работе по охране правопорядка.

Роман Мокан, инспектор отдела кадров вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску: «Мы рассказываем ребятам о наших социальных гарантиях, о возможности поступления на службу, о возможности выхода на пенсию. Они могут померить наши спецсредства, посмотреть на службу, принять для себя правильное решение о дальнейшем трудоустройстве, поступлении на службу, выбрать наш ведомственный вуз».

Среди экскурсантов есть и девушки, которые наравне с юношами разбирают и собирают автомат Калашникова, стреляют в тире и пробуют себя в роли водителя служебного автомобиля повышенной проходимости.

Екатерина Кучер, студентка Мурманского филиала Уральского регионального колледжа: «Информация была полезной. Я собираюсь поступать сюда, проходить здесь практику. Думаю, если практика пройдёт замечательно, то тогда я сюда и пойду работать, наверное, на службу».

Такие встречи вневедомственная охрана устраивает регулярно для всех желающих. Помимо этого, сотрудники Росгвардии ведут уроки безопасности в детских садах, школах и колледжах.