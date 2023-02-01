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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.23 19:30

В Управлении Росреестра по Мурманской области подвели итоги работы за прошедший год

При непосредственном участии ведомства за последние пару лет было принято 40 федеральных законов, а 29 инициатив находятся на стадии разработки.

Осенью прошлого года вступил в силу закон о гаражной амнистии. При активном участии Управления Росреестра правительство области утвердило перечень документов, которые предоставляются для подтверждения права на гараж. ЕГРН уже содержит сведения о 60 тысячах автобоксов, но около 18 тысяч из них не имеют сведений о владельцах на сегодняшний день.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «За 2022 год практически тысяча граждан могли воспользоваться этой возможностью. И зарегистрировать права не только на гаражи. Гаражная амнистия позволяет зарегистрировать права и на земельные участки и сделать это тоже в упрощенном порядке».

С июля прошлого года вступили в силу поправки и в закон о дачной амнистии. Согласно им упрощён порядок оформления документов на земельные участки и дома, построенные до 1 марта 1998 года. Такое право будет действовать до 1 марта 2031 года.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «400 индивидуальных жилых домов было поставлено на кадастровый учёт. Из них 99 садовых домиков, жилых домов. Всего было зарегистрировано 230 прав на дачные и садовые дома, 777 на индивидуальных жилищные дома».

Всего в прошлом году на кадастровый учёт было поставлено 3817 земельных участков. Из них около 2 тысяч в населённых пунктах, почти 1 тысяча из земель сельскохозяйственного назначения.

Элеонора Кукунова, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Если делить нашу территорию, где больше спрос земли, то это Кольский район. Далее по ниспадающей - Кандалакша, Апатиты. На последнем месте стоит Мурманск, где в прошлом году было приобретено всего 118 земельных участков».

А еще в июне 2022 года состоялся переход на безбумажный документооборот с МФЦ. Это позволило сократить срок рассмотрения всех заявлений до 3 рабочих дней. Что касается электронной ипотеки, то объём обращений составил более 81% от общего числа обращений на регистрацию за год.

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