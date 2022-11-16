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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.22 19:30

В условиях санкционного давления необходимо активизировать развитие СМП

Северный морской путь – одна из ключевых артерий развития экономики нашей страны в условиях санкционного давления. И его эффективность уже доказана, сообщили сегодня на стратегической сессии, посвящённой данной теме.

Введенные против нашей страны санкции оказывают давление на работу крупных компаний, но не останавливают их деятельность, отметили участники встречи. Однако, пути развития экономики есть, уверены представители бизнеса и власти. Мурманск - базовый порт для Севморпути, а введённые против нашей страны санкции, только стимулируют его развитие. Эта тема становится актуальней с каждым днём. Поэтому и важен обмен мнениями между представителями власти и компаниями-партнёрами.

На встрече так же ещё раз озвучили новость о том, что Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию Арктической зоны России. А это ещё один большой шаг в борьбе с санкционным давлением.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ключевая наша задача – формирование детальной позиции наших регионов, которые входят в АЗРФ, в пункты Северного морского пути, что нужно сделать дополнительно, чтобы развивать опорные точки. Какие подходы должны быть скорректированы на федеральном уровне, чтобы ещё быстрее развивался СМП и арктическая зона».

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