В вахтовом жилом городке в Белокаменке проведут дезинфекцию

Работы компании «Велесстрой» – подрядчика «НОВАТЭКа» на стройке в Белокаменке, где произошла вспышка заражения коронавирусом, будут частично приостановлены. Об этом сообщается на официальном сайте строительной компании. На объекте будет проведена полная дезинфекция в вахтовом жилом городке.

Рабочих на объекте перегруппируют, и на время дезинфекции вновь направят на 14-дневную самоизоляцию. Это коснётся только тех, кто дважды тестировался на коронавирус и получил отрицательные результаты. На 10-й день изоляции их ждёт 3-й тест, и только после получения ещё одного отрицательного результата строители смогут вернуться домой, где будут находиться до распоряжения о возвращении на проект.

Всех изолированных разместят за пределами Мурманской области. При этом компания обещает выполнить свои контрактные обязательства перед работниками.

Также сообщается, что чартерным рейсом в Самару уже были отправлены 154 вахтовика, все они имели двукратный отрицательный тест на COVID-19 и перед отъездом в аэропорт прошли осмотр врачей – симптомов ОРВИ ни у кого не обнаружено.

В Самаре их разместили на самоизоляцию в санаторий за городом, на ближайшие две недели преобразованный в обсерватор.