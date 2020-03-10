В «валютный шторм» не надо покупать пятый холодильник!

10 марта курс российской валюты резко упал в связи с обвалом нефтяных котировок. Доллар торговался на уровне 75 рублей, а курс евро вырос до 84 рублей.

А 9 марта многие уже окрестили «чёрным понедельником». Цены на нефть упали более чем на 30%. На этом плохие новости не закончились. За одним обвалом последовал следующий – все мировые биржи в этот день показали наихудшие результаты со времен глобального кризиса 2008 года. Впервые за это время Нью-Йоркская фондовая биржа на 15 минут приостанавливала торги. Причина такого нефтяного и биржевого «шторма» - страны ОПЕК и Россия на переговорах не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Теперь эксперты пытаются просчитать долгосрочные экономические последствия.

Наталья Щебарова, профессор кафедры экономики МАГУ: «Конечно, это отразится на обычных гражданах, но хотелось бы предостеречь от необдуманных трат. Самое худшее, что мы можем сделать, это побежать покупать третий холодильник или пятую стиральную машину. Сейчас не рекомендуется делать никаких резких шагов, надо просто выждать и не покупать, не продавать валюту. Этот пик, безусловно, пройдёт».