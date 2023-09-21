В Великом Новгороде обсудили вопросы рынка труда России

Губернатор Андрей Чибис в Великом Новгороде принял участие в семинаре-совещании для подготовки к заседанию президиума Госсовета о развитии рынка труда в России.

Что предложить президенту на Госсовете по развитию рынка труда? Этот вопрос обсудили на Семинаре в Новгороде. Участники предстоящего заседания были разбиты на рабочие группы, задача прийти к консолидированному мнению по широкому кругу вопросов.

Максим Орешкин, Помощник президента РФ: «У нас в целом по стране рекордно низкая безработица. Но есть ряд регионов, где еще безработица высокая. Задача использовать внутренние ресурсы на рынке труда».

В подготовительном совещании приняли участие члены президиума

Госсовета, правительства, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний и представители бизнес-сообщества. В том числе глава нашего региона Андрей Чибис который принял участие в группе по малому и среднему предпринимательству.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня обсуждается важнейшая тема - какие кадры и сколько их нужно? Ситуация в Мурманской области соответствует общероссийским трендам. В регионе уровень безработицы ниже, чем по стране, - снизился с начала года с 0,8% до 0,6% (по Российской Федерации в среднем - 0,7), но при этом сейчас 2,5 тысячи безработных и 22 тысячи рабочих мест. С учетом тех новых проектов, которые реализуются при поддержке Президента России Владимира Путина, потребность в кадрах растет в геометрической прогрессии».

Чтобы преодолеть этот дефицит, в регионе запущена перезагрузка профобразования, создан новый Мурманский арктический университет, - задача вуза - готовить кадры для проектов, которые сегодня реализуются в российской Арктике. Еще один блок - это профориентация в школах. «Крупные промышленные компании готовят себе смену со школьной скамьи, финансируя, мотивируя - создаются профильные классы, откуда учащиеся идут дальше», - отметил губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Еще один блок который мы запустили в этом году программа «Курс на Север»… И почти 60 врачей».

Медработников обеспечивают служебным жильем или компенсируют оплату аренды и это не считая единовременных поддерживающих выплат. Возможно, опыт нашего региона пригодится и другим участникам семинара. А выработанные в группах предложения, позволят сохранить тенденцию по снижению уровня безработицы в стране, подытожил Андрей Чибис.