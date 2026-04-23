В Великом Новгороде завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по стрельбе

21 команда соревновалась в личном и групповых зачётах.

Чемпионат по стрельбе из боевого оружия был приурочен к 10-летию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка. В течение трёх дней более 110 росгвардейцев демонстрировали меткость в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки на время.

В командном зачёте среди воинских частей «серебро» завоевал Морской отряд Северо-Западного округа Росгвардии из Мурманска. В личном зачёте среди женщин представительница Мурманска стала серебряным призёром в стрельбе из пистолета.