В VI турнире по самбо на кубок начальника УМВД России по Мурманской области победила сборная УФСИН

Ставший уже традиционным, шестой турнир по самбо на кубок начальника УМВД России по Мурманской области, принёс награды заполярным полицейским. В соревновании приняли участие свыше 100 спортсменов, в том числе воспитанники ДЮСШ региона.

Гостями состязаний стали полицейские из Республики Карелия. После показательных выступлений начались схватки самбистов. Напряженное соперничество длилось на протяжении нескольких часов. В результате упорной борьбы определились победители.

В командном первенстве лучшей стала сборная УФСИН России по Мурманской области. Второй – сборная УФСБ. Третье место завоевали сотрудники Росгвардии. Команда МВД России по Республике Карелия заняла четвертое место.

Участники, судьи и гости отметили высокий уровень соревнований.