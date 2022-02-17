В Видяево потушили серьёзный пожар в жилом доме

Серьёзный пожар охватил кровлю пятиэтажки в Видяево. По сообщению регионального МЧС, звонок на пункт связи о возгорании поступил в половину пятого утра 17 февраля.

Пламя, по словам очевидцев, стало распространяться во втором подъезде многоэтажки по улице Центральная, 14. С верхних этажей оно быстро перекинулся на крышу. Ориентировочная площадь пожара составила около 800 кв. метров. Из здания эвакуировали 16 человек.

По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал. Спасателям удалось достаточно быстро локализовать пожар. Он мог произойти из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает комиссия по ЧС в ЗАТО.

Теперь специалисты решают вопросы о мерах по ликвидации последствий происшествия и расселению жителей в квартиры пустующего фонда.

Дом после экспертизы, скорее всего, законсервируют, сообщает «Мурманский Вестник».