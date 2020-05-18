В военкоматах Мурманской области первые призывники сдали анализы на коронавирус

Пробы брали у тех молодых людей, которым через неделю предстоит прибыть на сборный пункт для последующего медицинского контроля и отправки в войска.

В условиях пандемии подведомственные Северному флоту военные комиссариаты в Мурманской и Архангельской областях перешли на специальный режим работы с призывниками. Теперь молодые люди получают повестки не только с указанием даты, но и конкретного времени прибытия в военкомат. За день приём проходят около 30 человек.

На входе у них измеряют температуру и выдают новые маски и перчатки, а старые утилизируют. Тестирование, психологическое исследование, медицинскую и призывную комиссию молодые люди проходят в средствах защиты.

Для обеспечения работы призывных комиссий военные комиссариаты Северного флота получили более 34,5 тысячи масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. Ежедневно все помещения дезинфицируются.

Первая отправка новобранцев из Мурманска запланирована на 27 мая.

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота: «На текущий момент вооруженные силы являются наиболее безопасным местом, где предприняты все меры по предотвращению заноса и распространения коронавируса. Что подтверждается имеющейся статистикой».