В военно-морском музее Северного флота подвели итоги конкурса «Защитники Отечества», посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

Дети военнослужащих и гражданских специалистов флота представили свои рисунки в трёх номинациях «Спасибо за мир на земле», «Символ мира» и «Победный май». По итогам конкурса всем участникам были вручены подарки и дипломы.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе: «Детские таланты, которые сегодня здесь присутствовали, они пробиваются. И кто знает, может быть, в зале присутствуют великие будущие художники, у которых мы через какое-то время будем брать автографы, гордиться ими».