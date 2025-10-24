В Военно-морском музее Северного флота провели игру «Защитники Заполярья»

В ней приняли участие юные северяне из военно-патриотических объединений и школьники. Ребята вспоминали факты о Великой Отечественной войне, а также героев, защищавших Кольский полуостров.

В интеллектуальной игре «Защитники Заполярья» участвовало 11 команд школьников Мурманской области. Вопросы на тему Великой Отечественной войны для них очень интересны, особенно, когда они касаются жизни и подвигов её героев. Ведь большинство этих детей занимаются военно-патриотической деятельностью.

Виктория Василенко, участница поискового объединения «Вьюга» из Североморска: «Мы занимаемся поисковой деятельностью. За победой сюда приехали».

Площадки создали в разных локациях музея. Например, на этой «станции» ребята должны были правильно сопоставить фото героев Заполярья с их биографиями, на другой – рассказать, какие объекты представлены на карте Мурманска. Также участники игры вспоминали, какая техника помогала Советской Армии в сражениях и самые значимые операции, которые приблизили день Великой Победы.

Елизавета Воробьева, участница движения «Юнармия»: «Мне нравится история».

Военно-морской музей Северного флота ежегодно организует подобные интеллектуальные игры для детей. В проведении увлекательных и познавательных занятий сотрудникам помогают и военнослужащие Северного флота.