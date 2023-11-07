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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 19:30

В Военно-морском музее Северного флота впервые состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств»

Организаторы акции, по их словам, не ожидали такого числа посетителей и их тёплого отклика от увиденного и сделанного музейными работниками.

Военно-морской музей Северного флота держится особняком от других учреждений, хранящих историю для потомков. Многие даже сразу и не скажут, где он находится. Здание спрятано от любопытных взглядов на окраине Мурманска

Наталья Понамарева, директор Военно-морского музея Северного флота: «Решила, что мы проведём такое первое мероприятие. За 77-летнию историю музея – это первая акция для жителей Росты, первая такая возможность посещать такие мероприятия».

И мероприятие, кажется, удалось. Помимо военного оркестра в событии приняли участие девять коллективов с вокальными и музыкальными номерами. Уделили организаторы внимание истории не только становления и развития Северного флота, но и более ранних периодов. Всего «Ночь искусств» в Военно-морском музее Северного флота посетили более 1500 человек.

Под впечатлением обставились и те, кто примкнул к экскурсионным группам, и те, кто знакомились с экспонатами сами. Например, в музее хранятся некоторые предметы с трагически погибшей подлодки «Курск» - часы из пятого отсека, металлическая табличка с тактическим номером и флаг командира дивизии. Но вещи впечатляют взрослых, дети в восторге от других инсталляций. 

Напомним, акцию приурочили ко Дню народного единства, поэтому на празднике выступили и коллективы разных национальных культурных автономий, представленных в регионе.

 

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