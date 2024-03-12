В Военно-морском музее в Мурманске состоялось открытие выставки «Маяки России»

Она приурочена к 104-й годовщине Гидрографической службы Северного флота и Дню Арктики.

Спутниковая навигации не всегда может в достаточной мере обеспечить все задачи, поэтому маяки остаются важной составной системы и несут свою повседневную вахту, обеспечивая безопасность плавания во всём мире.

Посетители выставки увидят лучшие работы фотоконкурса «Маяки России». На суд жюри тогда было представлено почти 500 снимков, в том числе работы 30 школьников, которые были сделаны в самых разных уголках нашей необъятной Родины - от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Севастополя. По итогам были отобраны 24 фотографии, которые и легли в основу экспозиции.

Главная задача конкурса - привлечь внимание к истории маячного дела в России, а также напомнить о необходимости бережного отношения к морскому культурному наследию и к маякам, которых на сегодняшний день насчитывается более 500.

Выставка в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске будет открыта до начала апреля, каждую субботу для посетителей будут организованы экскурсии и кинопоказы, а также будут проводиться мастер-классы и игры для детей.