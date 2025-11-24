В военно-патриотическом центре «ВОИН» на базе Губернаторского лицея провели турнир по гонке дронов «На Севере летать»

Это первые столь крупные соревнования в нашем регионе, где участвовали порядка 50 любителей управления дроном.

Соревнования, организаторами которых выступило Мурманское региональное отделение «Федерация гонок дронов России», стали не только самыми крупными, но и привлекли участников самых разных возрастов. В центр «ВОИН» приехали любители квадрокоптеров от 10 до 35 лет. Такое распространение хобби получило благодаря поддержке развития способностей у подростков и у детей.

Александр Сапре, председатель регионального отделения Федерации гонок дронов России: «В прошлом году точно такие же соревнования и в такое же время проходили, в них приняли участие порядка 20 участников. Сейчас 50! Мы понимаем, что с открытием классов БПЛА много детей стало больше приобщаться к этому, перестали бояться дронов. И сами преподаватели у нас также в Центре «ВОИН» обучились на занятиях повышения квалификации. Они тоже перестали бояться, что это что-то такое сверхъестественное».

Традиционно соревнования проводят в два этапа. Сначала симулятор гонок, где участники на смоделированной трассе с препятствиями соревнуются на время. А затем практические гонки по трассе на настоящих квадрокоптерах. Участники делают всё в специальных очках. Это технология, позволяющая оператору почувствовать, что он находится внутри дрона. Управление квадрокоптерами развивает сразу два полушария мозга и формирует пространственное мышление, а также учит ребят аккуратности, когда приходится облетать препятствия. Однако, все сложности стоят ощущения свободы, которое получаешь, наблюдая за полётом.

Алексей Андаков, участник команды Дома детского творчества г. Полярные Зори: «Мне понравилось то, что можно летать как птицы на больших скоростях»

Чтобы принять участие в гонках ребята занимались по несколько часов каждый день. В России такие турниры признаны официальным видом спорта с 2023 года. Поэтому, как и в любом спорте, здесь есть свои правила.

Александр Сапре, председатель регионального отделения Федерации гонок дронов России: «За каждым оператором следит судья, у него есть экран, на который так же дублируется изображение с дрона. Если оператор не пролетел, то судья просит его вернуться и пролететь заново через рамку. Это, как гонки на машинах, только чуть-чуть повыше».

Лучший результат показали те, кто прошёл трассу за самое короткое время.

Важно помнить, что эта технология используется для поисково-спасательных операций и мониторинга окружающей среды. Также дроны становятся неотъемлемой частью искусства видеосъёмки и воздушных световых представлений.