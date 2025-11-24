В военно-патриотическом центре «ВОИН» на базе Губернаторского лицея провели турнир по гонке дронов «На Севере летать»
Соревнования, организаторами которых выступило Мурманское региональное отделение «Федерация гонок дронов России», стали не только самыми крупными, но и привлекли участников самых разных возрастов. В центр «ВОИН» приехали любители квадрокоптеров от 10 до 35 лет. Такое распространение хобби получило благодаря поддержке развития способностей у подростков и у детей.
Александр Сапре, председатель регионального отделения Федерации гонок дронов России: «В прошлом году точно такие же соревнования и в такое же время проходили, в них приняли участие порядка 20 участников. Сейчас 50! Мы понимаем, что с открытием классов БПЛА много детей стало больше приобщаться к этому, перестали бояться дронов. И сами преподаватели у нас также в Центре «ВОИН» обучились на занятиях повышения квалификации. Они тоже перестали бояться, что это что-то такое сверхъестественное».
Традиционно соревнования проводят в два этапа. Сначала симулятор гонок, где участники на смоделированной трассе с препятствиями соревнуются на время. А затем практические гонки по трассе на настоящих квадрокоптерах. Участники делают всё в специальных очках. Это технология, позволяющая оператору почувствовать, что он находится внутри дрона. Управление квадрокоптерами развивает сразу два полушария мозга и формирует пространственное мышление, а также учит ребят аккуратности, когда приходится облетать препятствия. Однако, все сложности стоят ощущения свободы, которое получаешь, наблюдая за полётом.
Алексей Андаков, участник команды Дома детского творчества г. Полярные Зори: «Мне понравилось то, что можно летать как птицы на больших скоростях»
Чтобы принять участие в гонках ребята занимались по несколько часов каждый день. В России такие турниры признаны официальным видом спорта с 2023 года. Поэтому, как и в любом спорте, здесь есть свои правила.
Александр Сапре, председатель регионального отделения Федерации гонок дронов России: «За каждым оператором следит судья, у него есть экран, на который так же дублируется изображение с дрона. Если оператор не пролетел, то судья просит его вернуться и пролететь заново через рамку. Это, как гонки на машинах, только чуть-чуть повыше».
Лучший результат показали те, кто прошёл трассу за самое короткое время.
Важно помнить, что эта технология используется для поисково-спасательных операций и мониторинга окружающей среды. Также дроны становятся неотъемлемой частью искусства видеосъёмки и воздушных световых представлений.