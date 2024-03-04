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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.24 19:30

В военно-патриотическом парке «Патриот» вновь состоялась «Гонка Героев»

Более 300 спортсменов из разных уголков России собрались в военно-патриотическом парке «Патриот» недалеко от Кильдинстроя, чтобы преодолеть маршрут «Гонки Героев» - специально подготовленную трассу не только с природными, но и искусственными препятствиями.

Александр Моисеев, командующий Северным Флотом: «Я искренне убеждён, что уже ставшее традиционным мероприятие в нашем регионе будет только развиваться, привлекать как можно больше участников, больше тех, кто считает это важным. Очень хотелось бы отметить, что среди взрослых очень много детишек. Это нормально и естественно, когда родители думают о воспитании своего ребёнка. Он думает о воспитании, в первую очередь, патриота - гражданина своего государства».

На трассе участников ждали горки, качели, рукоходы, уложенные срубом бревна, а в конце пути – «Эверест» – высокая конструкция, забираться на которую необходимо с помощью каната, чтобы потом спуститься вниз по веревочной лестнице.

Помимо трассы с препятствиями для участников и гостей гонки организовали интерактивные площадки, где любой желающий мог научиться стрелять, управлять специальным дроном для разминирования и подкрепиться ароматной кашей из полевой кухни.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Для меня главное объединяющая составляющая, патриотическая составляющая, которая позволяет молодому человеку оценить личные свои качества, выйти на трассу, испытав себя, за собой повести своих друзей, за собой повести своих детей, и, самое главное, мы же понимаем, что гонка проходит в парке «Патриот», в городе-герое Мурманск и под лигой героев, и во имя героев».

У мужчин в индивидуальном зачёте победил Иван Пименов. У женщин первое место заняла Елизавета Алферова.

Среди команд награды высшей пробы завоевала «Гроза». «Серебро» досталось «Ресурсу», «бронза» - «Альбатросу». Все они представляют подразделения Северного флота.

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