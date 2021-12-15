В военном городке №1 Мурманского гарнизона Северного флота торжественно открыли первую в регионе котельную, работающую на сжиженном газе .

На прошлой неделе в хранилище было завезено и заправлено топливо, выполнена наладка оборудования и проведены пробные пуски. Сейчас котельная вышла на рабочую мощность по обогреву всех потребителей.

Газовая котельная построена на замену мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет. Благодаря энергоэффективным технологиям, удалось значительно сократить теплопотери, уменьшить расходы на топливо, в среднем это 20%.

Введение в эксплуатацию новой газовой котельной позволит значительно улучшить окружающую среду. Теплопункт был построен и передан Северному флоту в соответствии с программой по переводу котельных на сжиженный природный газ. Объект полностью автоматизирован и может функционировать без непосредственного участия персонала.

Тем не менее, для обслуживания систем была создана газовая служба. Её сотрудники прошли профессиональное обучение, позволяющее производить все необходимые работы на новом объекте.

Вторая котельная была также запущена в одной из частей центрального подчинения ВМФ России, дислоцированной в Мурманской области.