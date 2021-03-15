В военном городке отдельного смешанного авиационного полка Северного флота объедались блинами

Масленицу отметили не только в Мурманске, но и, например, в Апатитах, куда приехал Андрей Малахов. Праздник состоялся и в военном городке отдельного смешанного авиационного полка Северного флота.

Праздник постарались организовать в добрых традициях народных гуляний, с многочисленными подвижными играми, чтобы не было холодно. Участников угощали и блинами, а их, по словам организаторов, напекли целую стопку - не меньше полутысячи.

Для маленького городка, такой праздник – большое и редкое событие.