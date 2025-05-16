День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.25 19:30
В военном следственном управлении по Северному флоту отметили профессиональный праздник
15 мая исполнилось 158 лет со дня образования военных следственных органов России. Памятная дата связана с военно-судебной реформой 1867 года.
В военном следственном управлении по Северному флоту состоялось торжественное собрание, посвящённое годовщине. В качестве почётного гостя во встрече принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.
Офицеры почтил память погибших следователей. После этого ряду сотрудников вручили ведомственные награды.
Помимо расследования преступлений следователи занимаются профилактикой в войсковых частях, оказывают гуманитарную помощь, поддерживают воспитанников детских домов и интернатов, контролируют соблюдение миграционных законов и правил воинского учёта.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Скоро в эфире23:40«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)00:20«Король рок-н-ролла». Художественный фильм (16+)02:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 61 копейку, доллар прибавил почти 46 копеек-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты