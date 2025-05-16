В военном следственном управлении по Северному флоту отметили профессиональный праздник

15 мая исполнилось 158 лет со дня образования военных следственных органов России. Памятная дата связана с военно-судебной реформой 1867 года.

В военном следственном управлении по Северному флоту состоялось торжественное собрание, посвящённое годовщине. В качестве почётного гостя во встрече принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Офицеры почтил память погибших следователей. После этого ряду сотрудников вручили ведомственные награды.

Помимо расследования преступлений следователи занимаются профилактикой в войсковых частях, оказывают гуманитарную помощь, поддерживают воспитанников детских домов и интернатов, контролируют соблюдение миграционных законов и правил воинского учёта.