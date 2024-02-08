В Вологодской области проходят Международная научно-практическая конференция и фестиваль водолазных профессий «Русский лёд-2024»

Мероприятие проводят на базе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра».

Конференция объединила более 400 участников, среди которых водолазы и дайверы. Помимо российских представителей различных ведомств и организаций в Вытегру приехали их коллеги из Беларуси, Казахстана и Азербайджана.

Мурманскую область представили специалисты Мурманского арктического комплексного аварийно-спасателей центра МЧС, аварийно-спасательной службы региона и управления по проведению аварийно-спасательных работ Северного флота.

За несколько дней мурманские водолазы экстренных ведомств совершили 13 погружений. Во время каждого спуска специалистам ставили определенные задачи и как всегда, наши ребята со всем справились.