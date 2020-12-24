В волонтёрский штаб ЗАТО Александровск поступили продуктовые наборы для малообеспеченных семей в муниципалитете

В области стартовал проект по оказанию помощи социально незащищённым категориям граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Основная его задача – обеспечить продуктами питания малообеспеченные семьи.

На ЗАТО Александровск одна из крупных торговых сетей при поддержке единого волонтёрского центра Министерства труда и социального развития Мурманской области и Фонда продовольствия «Русь» выделили почти семь сотен продуктовых наборов. В сжатые сроки их доставят во все населенные пункты большого ЗАТО для каждой нуждающейся семье.

Наталья Вахрушева, волонтёр добровольческого штаба ЗАТО Александровск: «В состав каждого набора входит восемь позиций продуктов длительного хранения, включая крупы, консервы, муку, масло, сахар и другое».