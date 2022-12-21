В Вооружённых Силах РФ грядут серьёзные структурные изменения

Сергей Шойгу, министр обороны страны, поручил довести число контрактников до 695 тысяч человек. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, в котором принял участие и глава государства.

Во время заседания Президент России Владимир Путин отметил, что не планируется заниматься милитаризацией страны и экономики. Однако, со всеми предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в Вооруженных Силах президент согласился. В том числе с поэтапным повышением призывного возраста.

«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу», - заявил глава Министерства обороны.