В Вооруженных силах России пройдёт проверка готовности войск для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией

Такое решение принял главнокомандующий Владимир Путин, а сообщил об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Все мероприятия будут проводиться на полигонах Вооруженных сил, участие примут исключительно военные. На первом этапе проверки сформируют отряды ликвидации последствий заболевания. На втором - армейские медики должны будут продемонстрировать навыки борьбы с инфекцией.

Также будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства для оказания помощи больным и выполнения комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Проверка завершится 28 марта.