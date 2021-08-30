В воскресенье губернатор Андрей Чибис посетил Апатиты с рабочим визитом

Глава региона осмотрел город, проекты благоустройства и соцобъекты. Также пообщался с местными жителями.

Начал свой осмотр губернатор в скейт-парке. Эту площадку построили в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Здесь установлены разноуровневые рампы, детский городок и лавочки для отдыха. Рядом оборудован спортивный стадион.

Яна Кондрашкина, жительница Апатитов: «Ребёнок смотрит, как старшие дети катаются, ей тоже хочется. Конечно, переживаю, что дети где-то могут столкнуться, но так катаются умело, нравится».

Следующим местом визита главы региона стала специализированная выставка-ярмарка «Урожай-2021». Здесь жители Мурманской области и гости из соседних регионов предлагали продукцию собственных приусадебных и фермерских хозяйств.

Губернатор также проверил благоустройство дворов и общественных пространств Апатитов, ремонт улично-дорожной сети. Например, на пешеходной улице Дзержинского сейчас активно идёт рабочий процесс.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только в этом году в Апатитах для 23 домов будут оборудованы дворовые площадки. Ремонтируем дороги, в текущем году завершено 11 улиц. Город преображается».

В поликлинике центральной городской больницы Андрей Чибис осмотрел обновлённый кабинет компьютерной томографии. Новый аппарат был приобретён на средства федерального бюджета. А ремонт кабинета выполнен за счёт средств областного.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ: «Вопросы модернизации медицинских организаций первичны. Улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи очень важно в условиях Крайнего Севера».

Финальным местом визита стала школа №4. Здесь губернатору показали отремонтированные кабинеты физики и химии. Обновления стали возможны благодаря гранту по преобразованию школьных пространств «Arctic schools».