В воскресенье стартует новый сезон фестиваля дворового спорта «Родной двор - родной город»

В этом году мурманчан ждут новые эстафеты, аттракционы и интересные мастер-классы.

За годы своего существования проект стал популярным среди мурманчан всех возрастов. Это настоящий семейный праздник, традиционно связанный с зимними видами спорта: хоккеем, керлингом и конькобежными гонками. По результатам командных конкурсов определяют лучших участников спортивного фестиваля. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты, награждаются дипломами и призами.

Открытие нового сезона состоится 17 февраля в 12 часов на спортивной площадке во дворе дома № 10 по улице Капитана Маклакова.