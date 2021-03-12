В воскресенье в Мурманске откроется 86-й Праздник Севера

Спортивные состязания пройдут в разных городах Мурманской области. Одновременно будет дан старт Праздника Севера учащихся.

Яркое весеннее солнце и искрящийся снег под ногами, захватывающие эмоции и повышенный адреналин – всё это обязательные спутники самых масштабных спортивных состязаний за Полярным кругом – Праздника Севера. Уже ставшие традиционными соревнования пройдут в Мурманской области в 86-й раз. Программа, как обычно, очень насыщенная и разнообразная.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это и лыжные гонки, и горнолыжные соревнования, и конькобежный спорт, это национальный наш вид – оленеводы. Масса интересных направлений. Мы рассчитываем, что Праздник Севера в текущем году, особенно учитывая, что прошлый год наложил свой отпечаток, в текущем году пройдёт ярко, празднично, с соответствующим настроением и у спортсменов, и у зрителей, которые будут присутствовать».

Если говорить о национальных видах спорта, а к ним относятся гонки на оленьих упряжках, то их проведут в Ловозере. Такое решение было принято по просьбе самих оленеводов. По их словам, транспортировка на автомобилях – большой стресс для животных. Тем более, без зрителей соревнования всё равно не останутся.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области: «Мы совместили Праздник Севера и национальный День оленевода. Он получается наиболее массовый, в принципе, я знаю, что там много очень туристов и 2019 год это показал. И это не жители Мурманска, например, а из других городов приезжают. Есть большой поток туристов, которые приезжают посмотреть на эти соревнования».

Любители дальних поездок, необычных и зрелищных праздников смогут посетить Териберку. Там с 23 по 29 марта состоятся соревнования по парусному спорту. В них, а также в состязаниях по другим дисциплинам, смогут продемонстрировать свои силы и учащиеся.

Лариса Круглова, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах: «Спорта высших достижений не бывает без детского спорта. Эта взаимосвязь присутствует и здесь - на Празднике Севера, который у нас традиционный».

Финальным аккордом Полярной Олимпиады станет 47-й Мурманский лыжный марафон - гордость Праздника Севера. Гонка собирает сотни участников из разных городов и стран.