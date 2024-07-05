В воскресенье в России отмечают День работников морского и речного флота

Мурманск – город, судьба которого неразрывно связана с работой портом. В преддверии профессионального праздника состоялось торжественное собрание с поздравлениями и награждением сотрудников.

Мурманский морской торговый порт - единственный универсальный в стране. Его мощности созданы для навалочных и генеральных грузов самого широко спектра. Предприятие продолжает обеспечивать решение важных задач для страны, а грузооборот составляет порядка 17 млн тонн в год.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Можно много перечислять цифр, показателей. Порт на подъёме, как и город-герой Мурманск и Мурманская области. Мы идём вместе, история порта – история Мурманска. Показатель даже в этом».

Андрей Черников, директор компании «НТК»: «Мурманский порт старейший, с одной стороны. Он обладает богатыми традициями, выдерживал самые большие трудности, преодолевал их всех, несмотря ни на что. И сегодня он показывает выдержку, несмотря на геополитическую ситуацию. Порт сохраняет объёмы, двигается вперёд».

И такие показатели достигаются в первую очередь благодаря ответственным сотрудникам, о которых предприятие никогда не забывает. По словам руководителей, зарплаты здесь выше средней по региону и каждый год индексируются.

Павел Олейник, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы заботимся о своих сотрудниках. Главной для нас задачей является сохранение трудового коллектива, его настрой, его работа. Потому что вы не хуже меня знаете, что самая большая проблема в России – кадры. И трудовой коллектив – основа всего. Очень много усилий прилагаем, чтобы наш коллектив чувствовал себя свободно и спокойно».

Конечно, такое отношение рождает интерес людей к работе на предприятии. Развивается и сам порт.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня порт, все терминалы, которые работают – растут, несмотря на санкции, ограничения. Грузооборот растёт. Очень здорово, что мы впервые со времён СССР строим новые порты на западном берегу Кольского залива. И это очень здорово. И вообще, те планы по портовой модернизации всей портовой инфраструктуры в Мурманске и напротив, они очень масштабные и грандиозные. Потому что сегодня, как никогда, стало более ясно и понятно насколько важен безопасный и свободный выход в Мировой океан».

Важно отметить, что торговый порт много лет активно участвует и в реализации социально значимых программ и проектов. А сегодня на торжественной церемонии в преддверии профессионального праздника свои заслуженные награды получили ветераны предприятия и лучшие сотрудники.