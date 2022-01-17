В воскресенье в здании Дома культуры моряков в Мурманске тушили пожар

Возгоранию был присвоен повышенный второй ранг сложности.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идёт с кровли на площади 50 квадратных метров. Ликвидацией пожара занималась бригада из 35 огнеборцев, было привлечено 10 единиц техники.

Согласно основной версии, которую озвучили в экстренном ведомстве, причиной возгорания стал пожог, так же эксперты рассматривают вариант с коротким замыканием в силовом кабеле.

Сейчас фасад ДК находится на реконструкции. Как ЧП скажется на сроках ремонтных работ, пока не ясно, однако, известно, что огонь возник в неэксплуатируемой части здания. В связи с этим глава региона уже поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях, которые находятся в процессе ремонта или реконструкции.

Владимир Мартышенко, начальник службы пожаротушения главного управления МЧС России по Мурманской области: «Были отправлены в здание звенья ГДЗС, были эвакуированы 13 человек со второго этажа здания. Звенья ГДЗС были отправлены и на кровлю, благодаря слаженным действиям пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки».