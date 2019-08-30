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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.19 18:30

В выходной день состоится «захват» селения Имандра

Оказаться в раннем средневековье в эпицентре военных баталий, отправиться в плавание на боевом драккаре и своими руками потрогать талисманы викингов – всё это станет возможным уже в эти выходные благодаря фестивалю «Имандра викинг фест», который пройдёт в Мончегорске.

Уже совсем скоро эти средневековые боевые драккары, выполненные в мурманской мастерской, отправятся в Мончегорск на фестиваль «Имандра викинг фест». А пока у мастеров студии, которым внезапно выпал шанс почувствовать себя средневековыми судостроителями, последние приготовления и фотосессия на память.

«Мы обожаем масштабные декорации. Многие наши проекты отличаются глобальными преобразованиями, большими инсталляциями, - говорит Татьяна Лукина, руководитель студии. - Когда мы получили этот заказ, очень обрадовались. Самое сложное было сделать первый драккар, были свои тонкости, ребята изучали видеоматерилы,  выясняли, как строить лодки, как добиться определенной формы».

Уже в эти выходные город металлургов окажется в центре ранне-средневековых баталий викингов. В фестивале примут участие клубы исторической реконструкции из Москвы и других городов России, будет и наш клуб «Мидгард». Впечатления обещают незабываемые. Более того, оружие, обмундирование, одежду участников можно будет потрогать и, кончено, сделать море фотографий в максимально приближенной к реальности средневековой атмосфере, в том числе на борту драккаров.

Бойцы «Мидгарда» вовсю готовятся к бою. Ради этих незабываемых ощущений, которые дарит участникам и зрителям историческая реконструкция, они месяцами кропотливо работают над своим образом, тратят всё свободное время и немалые средства. Главное правило – максимум своими руками, вплоть до украшений.

«Эти украшения обозначают бога Тора, его мьёлнер. Считалось, что он был покровителем людей, которые живут в Мидгарде, то есть на земле, - рассказывает  Константин Дингилевский, участник КВИР «Мидгард». - Начал заниматься я этим три года назад. Для меня важно всё делать своими руками. Познать материл, как он себя ведёт. У меня уже  есть несколько костюмов: летний, зимний, боевой костюм. Я представитель Дании  IX века. Мой город Хедебю».

По словам участников, подобные фестивали имеют большое коммуникативное, культурное  и образовательное значение.

«Подобные мероприятия дают возможность пообщаться со зрителями, - говорит Андрей Коляда, участник КВИР «Мидгард», - что-то рассказать, чему-то научить. Те знания, которые мы обладаем, а надо заметить, что обыватели слабо интересуются историей этих периодов, каких-то моментов не знают, а мы закрываем пробелы в их образовании - являемся проводниками в ту эпоху». Согласно программе на сайте фестиваля, начнётся он с костюмированного шествия викингов. После символичного «захвата» селения Имандра, маленькие воины смогут провести время в картонной мастерской и салоне аквагрима, освоить средневековые ремесла, посмотреть кукольное представление, поиграть в древние настольные игры и продемонстрировать спортивную подготовку юных викингов.

Те, кто постарше, будут стрелять из  лука, фехтовать, попробуют себя в кузнечном деле и этнических танцах, изменят стиль прически в нордической цирюльне… 

 

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