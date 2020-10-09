В выходные дни можно сдать макулатуру

10 и 11 октября общественная организация «Природа и Молодёжь» после долгого перерыва проведёт сбор макулатуры и пластика.

Сдать можно ненужные книги, газеты, журналы, листы разного формата, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств.

Не годятся в переработку горелая бумага и картон, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами, яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Горожанам можно принести и пластиковые бутылки или полиэтиленовые пакеты. Они должны быть чистым, без остатков пищи и напитков, без этикеток.

Акция состоится 10 и 11 октября с 12 до 17 часов в новом офисе движения «Природа и Молодёжь» на ул. Володарского, 14а, кв. 63. Приходить нужно по одному в масках и перчатках до отмеченной в коридоре офиса линии. Там волонтёры примут вторсырьё. У входа будет стоять антисептик для дезинфекции рук.