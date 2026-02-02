В выходные дни в Мурманске и Североморске снова были перебои с электроснабжением
По словам губернатора, в регионе были готовы к любому развитию событий. Сработали чётко. Ситуацию удалось стабилизировать в сжатые сроки.
Уже по отработанному алгоритму были мобилизованы все коммунальные службы. На котельных были запущены в работу дизель-генераторы, для того чтобы сохранить в условиях морозов тепло в домах северян. Управляющие компании с учётом опыта работали более слаженно. Предприятия, силовые ведомства, Северный флот – все помогали в ликвидации последствий аварии, предоставляли недостающие ресурсы и технику.
Координировал работу региональный штаб.
Без всякой команды многие северяне спешили на помощь соседям, повсеместно были развернуты пункты помощи, в которых работали волонтёры:
Людмила Атанесян, волонтёр: «В таких ситуациях у нас открываются пункты помощи, где можно зарядить телефоны».