В выходные дни в Мурманске и Североморске снова были перебои с электроснабжением

Причиной второй волны блэкаута, по словам энергетиков, стало повреждение защитного троса. Происшествие снова потребовало от северян мобилизации и слаженных действий.

По словам губернатора, в регионе были готовы к любому развитию событий. Сработали чётко. Ситуацию удалось стабилизировать в сжатые сроки.

Уже по отработанному алгоритму были мобилизованы все коммунальные службы. На котельных были запущены в работу дизель-генераторы, для того чтобы сохранить в условиях морозов тепло в домах северян. Управляющие компании с учётом опыта работали более слаженно. Предприятия, силовые ведомства, Северный флот – все помогали в ликвидации последствий аварии, предоставляли недостающие ресурсы и технику.

Координировал работу региональный штаб.

Без всякой команды многие северяне спешили на помощь соседям, повсеместно были развернуты пункты помощи, в которых работали волонтёры:

Людмила Атанесян, волонтёр: «В таких ситуациях у нас открываются пункты помощи, где можно зарядить телефоны».