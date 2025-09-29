В выходные дни в Мурманской области прошёл рейд «Нетрезвый водитель»

Цель рейда ГАИ под говорящим названием «Нетрезвый водитель», который состоялся на выходных, - пресечение грубых нарушений ПДД и выявление автолюбителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

С пятницы по воскресенье инспекторы несли службу в усиленном режиме, используя тактику массовых и сплошных проверок. Особое внимание уделяли контролю за трезвостью водителей, а также соблюдению правил использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Езда подшофе влечёт за собой штраф в 45000 рублей, лишение прав на срок от полутора до 2 лет.

Уже в первый день рейда был выявлен нарушитель. Водитель отказался от освидетельствования на месте и был доставлен для медицинской процедуры.