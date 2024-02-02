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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.24 19:30

В выходные идём на «Норвежскую выставку» верхней одежды скандинавских брендов за покупками!

Только до 4 февраля включительно в трёх районах Мурманска работает «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов от компании «Орсо Групп» с уникальной выгодой на все коллекции бренда «Бьёрн Ларсен» и других скандинавских брендов.

На «Норвежской выставке» представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная часть ассортимента — тёплые зимние «Аляски» норвежского бренда «Bjorn Larsen». Сегодня это настоящий хит продаж. Размерный ряд от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, поэтому сейчас лучшее время купить норвежские вещи.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Компания «Орсо Групп» сейчас распродаёт товарный остаток магазинов «Бьёрн Ларсен». Это норвежские магазины фирменной брендовой верхней одежды. Магазины сейчас закрылись, так как совсем недавно Норвегия была признана недружественной страной. Магазины закрылись, а товар остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому товары надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товар и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70 процентов. У нас представлены в основном флагманские модели «Алясок», парки, пуховики фирмы «Бьёрн Ларсен». Это «Аляски», которые сделаны из высокотехнологичных материалов, которые выдерживают достаточно суровые погодные условия. Они хорошо подходят под наш северный климат. Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно и в помещении, и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Коллекции, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах города.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Куртки тёплые, красивые, удобные. Просто всё хорошо».

На этой неделе до 4 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»; проспекте Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на улице Баумана, 3 (2-й этаж торгового центра «Гермес». Ориентир - воздушные шары).

 

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