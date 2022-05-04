В выходные пожарная охрана страны отметила 373-летие со дня образования

На свой праздник огнеборцы пригласили не только коллег, но и всех жителей Мурманска.

На улице Ленинградской в этот день было шумно и весело. Мурманчане пришли к пожарным на их большой праздник. 373 года исполнилось пожарной охране. Здесь можно было посмотреть выставку техники, поучаствовать в тематических конкурсах, викторинах и эстафетах. Проголодавшихся угощали из полевой кухни, всех развлекали концертом.

Работа огнеборца, спасателя под силу не каждому. Но Максим Вашенцев именно тот человек, кто гордо носит звание пожарного.

Максим Вашенцев, командир отделения 51 пожарной части, г. Заполярный: «Работаю с 2014 года. Начинал пожарным, сейчас командир отделения. Каждый пожар по-своему сложен. А бывает, конечно, тяжело».

Его коллега Константин Петраков тоже видел многое, он уже 5 лет в этой профессии.

Константин Петраков, старший инструктор газодымозащитной службы СПЧ по тушению крупных пожаров ГУ МЧС России по Мурманской области: «С детства нравилась эта профессия. У меня и родственники были, кто занимался этим делом. Вот и пошёл по их стопам, скажем так. В принципе, нет сложности никакой. Просто надо быть всегда готовым физически, психологически, саморазвиваться».

На празднике отличившихся сотрудников пожарной службы наградили губернатор Андрей Чибис и начальник МЧС региона Руслан Назаров.

После торжественной церемонии и поздравительных речей состоялось посвящение 23 новобранцев.

Максим Исаев, новобранец: «Хочется людей спасать. Это полезная работа, считаю я. Я уже служу в 1-й2 спасательной части 48 управления».

Впервые в Мурманске провели экстремальные соревнования «Вертикальный вызов». 53 специалиста газодымовой защиты в полном обмундировании на скорость поднимались по лестнице на 18-й этаж «Арктики». Открыла гонку звездная команда опытных бойцов.

Александр Гринько, заместитель начальника пожарной части №20, г. Кола: «Мы все с одного караула».

По итогам соревнований в командном зачёте победила команда 1 пожарно-спасательной части МЧС региона, а в личном первенстве лучшим стал Иван Селиванов, поднявшийся на верхний этаж за 1 минуту 57 секунд.