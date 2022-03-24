В выходные в столице Заполярья стартует традиционный 48-й мурманский лыжный марафон

Это спортивное состязание всегда славилось своим размахом, долголетием и дорогими гостями, которые приезжают из разных точек нашей большой страны. О том, как будут проходить соревнования в 2022 году, съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала на пресс-конференции, посвященной этому событию.

Одним из самых ожидаемых событий Праздника Севера остаётся традиционный лыжный марафон, который стартует уже в эту субботу в Долине Уюта. Первыми навострят лыжи самые маленькие спортсмены, возрастом от 5 до 7 лет. «Марш малышей» будет насчитывать 200 участников из Мурманской области и других регионов России.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Это традиционный марафон, который собирает юных участников из субъектов практически всей страны. Малыши пройдут 200 метров и на финише их ждут подарки от партнёров Праздника Севера. Дальше детей ждёт развлекательная программа на территории Долины Уюта».

Взрослый марафон стартует сразу после «Марша малышей». В этом году на трассу выйдут спортсмены из 52 субъектов России. Принять участие в традиционных соревнованиях приедут и знаменитые лыжники, некоторые из которых когда-то начинали свою карьеру именно здесь, на севере.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Праздничную атмосферу создают именитые спортсмены. В этом году на участие в марафоне 26 марта на дистанции 50 км свободным стилем приедет Сергей Устюгов, олимпийский чемпион Пекина. Буквально, что называется, с зимней олимпиады. Среди участников будет и наш земляк Алексей Петухов, бронзовый призер олимпиады в Ванкувере».

Трасса подготовлена и ждёт спортсменов. Стоит отметить, что высокую оценку организации марафона дал технический делегат соревнований Сергей Игнатов.

Отдельного внимания заслуживает рацион участников. В него включены куриный бульон, морс, чай, фрукты, а также полноценные обеды с гречневой кашей и сосисками. Из года в год спортсменов угощают солеными огурцами, говорят, что это помогает от обезвоживания.

Никто из участников марафона не уедет из Заполярья без памятных подарков и сувениров, среди которых фирменные значки, шапки и поясные сумки.

Своими масштабами поразит и развлекательная программа лыжного марафона: при желании болельщики и участники смогут пройти различные мастер-классы, покататься на оленях и даже поиграть в саамский футбол.