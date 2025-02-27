В Выставочном зале города Мурманска открылась выставка, посвящённая храмам различных стран и конфессий

Экспозиция представляет собой собрание работ из коллекции Виктора Кузьмича Широких.

«Храмы мира» - выставка картин из собрания коллекционера Виктора Широких. По его словам, развитие общества невозможно без приобщения к духовности и человеколюбия. Возможно поэтому Виктор Кузьмич хотел, чтобы эти полотна увидело как можно больше людей. И в их сердцах возникла гордость за величие родной страны и её культуры.

Виктор Широких, меценат, коллекционер: «Вот Кижи - 20 куполов, без проекта, топорами строили … лестницы, переходы, звонницы и всё сошлось. Какой мозг нужно иметь, чтобы там поместилась 3Д модель этого храма. Сегодня архитекторы с компьютерами не могут этого повторить».

Все произведения живописи созданы Алексеем Рычковым. Ещё в начале своей карьеры художник с друзьями написал Никольский Собор в Санкт-Петербурге, там и возникла идея изобразить все храмы города. Позже мечта нашла своё воплощение в собрании картин.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «Со мной встретился удивительный человек - врач, учёный, коллекционер В.К. Широких, он мне предложил сделать этот проект и в нём осуществились и его задумки, и мои юношеские мечты. В каждой из работ есть тот кусочек солнца и радости, с которой я хотел поделиться со зрителями».

На написание одной картины могло уходить до двух месяцев, а всего мастер выполнил около 300 работ, причём не только в городе на Неве. В первую очередь Рычков вдохновлялся атмосферой самого места, природой и видами.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «Храм строится на месте силы, и я должен поймать и прочувствовать этот момент, вдохнуть его и выдохнуть его на холсте».

На выставке представлено 60 полотен, на которых изображены монастыри и храмы Грузии, Греции, Финляндии, Германии, Калмыкии, Узбекистана, а также памятники разных конфессий городов России.

Анна Кузнецова, председатель регионального отделения Союза православных женщин: «Хочу сделать акцент на том, что мне очень понравились работы православных храмов. Понятно, что дорога к храму не асфальтированная у каждого своя… Подобного рода выставки привлекают внимание человека к духовности…влияют на сознание человека и правильное восприятие этой жизни».

Насладиться живописными картинами все желающие могут до 27 марта в Выставочном зале Мурманска.

Организаторы надеяться, что образы храмов вдохновят посетителей на благие дела и придадут сил для новых свершений.