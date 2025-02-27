В Мурманске состоится День приёма предпринимателейПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 19:30

В Выставочном зале города Мурманска открылась выставка, посвящённая храмам различных стран и конфессий

Экспозиция представляет собой собрание работ из коллекции Виктора Кузьмича Широких.

«Храмы мира» - выставка картин из собрания коллекционера Виктора Широких. По его словам, развитие общества невозможно без приобщения к духовности и человеколюбия. Возможно поэтому Виктор Кузьмич хотел, чтобы эти полотна увидело как можно больше людей. И в их сердцах возникла гордость за величие родной страны и её культуры.

Виктор Широких, меценат, коллекционер: «Вот Кижи - 20 куполов, без проекта, топорами строили … лестницы, переходы, звонницы и всё сошлось. Какой мозг нужно иметь, чтобы там поместилась 3Д модель этого храма. Сегодня архитекторы с компьютерами не могут этого повторить».

Все произведения живописи созданы Алексеем Рычковым. Ещё в начале своей карьеры художник с друзьями написал Никольский Собор в Санкт-Петербурге, там и возникла идея изобразить все храмы города. Позже мечта нашла своё воплощение в собрании картин.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «Со мной встретился удивительный человек - врач, учёный, коллекционер В.К. Широких, он мне предложил сделать этот проект и в нём осуществились и его задумки, и мои юношеские мечты. В каждой из работ есть тот кусочек солнца и радости, с которой я хотел поделиться со зрителями».

На написание одной картины могло уходить до двух месяцев, а всего мастер выполнил около 300 работ, причём не только в городе на Неве. В первую очередь Рычков вдохновлялся атмосферой самого места, природой и видами.

Алексей Рычков, художник, г. Санкт-Петербург: «Храм строится на месте силы, и я должен поймать и прочувствовать этот момент, вдохнуть его и выдохнуть его на холсте».

На выставке представлено 60 полотен, на которых изображены монастыри и храмы Грузии, Греции, Финляндии, Германии, Калмыкии, Узбекистана, а также памятники разных конфессий городов России.

Анна Кузнецова, председатель регионального отделения Союза православных женщин: «Хочу сделать акцент на том, что мне очень понравились работы православных храмов. Понятно, что дорога к храму не асфальтированная у каждого своя… Подобного рода выставки привлекают внимание человека к духовности…влияют на сознание человека и правильное восприятие этой жизни».

Насладиться живописными картинами все желающие могут до 27 марта в Выставочном зале Мурманска.

Организаторы надеяться, что образы храмов вдохновят посетителей на благие дела и придадут сил для новых свершений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире23:35«Кронштадт 1921». Документальный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне далеки от «истерического потребления» и не верят в заморозку вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,85 рубля, доллар окреп почти на 1,77 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика