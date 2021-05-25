В «яблочко! Свою меткость проверили участники военно-патриотических клубов Мурманской области

На базе тира ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе в рамках регионального этапа Международных Армейских игр 2021 года

Зарядить и проверить пистолет, принять правильную стойку и выстрелить – главные правила, которых должен придерживаться спортсмен, чтобы поразить мишень в «яблочко». Александру Гречкину держать оружие не впервой.

Александр Гречкин, участник соревнований по стрельбе «Я семь лет занимался биатлоном, поэтому и с малокалиберной винтовки я умею стрелять. Результаты, конечно, есть. Стрельба идет хорошо, биатлон даёт о себе знать. Опыт незабываемый».

Во время регионального этапа Международных Армейских игр 2021 года Александр, как и другие спортсмены, показал свои навыки в стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовок, а так же мелкокалиберного пистолета. Для участников из разных военно-патриотических клубов области это испытание в рамках соревнований было не единственным.

Сергей Тян, директор детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманска: «У нас идёт военно-прикладная эстафета. Они бегают, переносят раненых, кидают имитированные гранаты. Ползают, надевают противогазы, надевают УЗК. Так же учим их укладке парашюта».

Соревнования состоялись на базе стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Для всех желающих двери ДОСААФа открыты, можно приходить, заниматься бесплатно, так же как и в детско-юношеской спортивной школе. И, помимо спорта и физического развития, там есть и умственное – есть кружки по шахматам, очень много чего есть».

Победителей соревнований ДОСААФ наградит медалями и кубком.