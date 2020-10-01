В «Яндекс.Лицее» начались занятия

Будущие программисты теперь учатся в «Яндекс.Лицее». В Мурманске открыли два места для бесплатного обучения школьников на базе МАГУ и Центра управления регионом.

Восьмиклассник Лев Дурягин учится Мурманском политехническом лицее. Программированием увлекается давно, а когда узнал, что в Мурманске открывается курс дополнительного образования от «Яндекса», сразу подал заявку на участие. Теперь он ученик этого лицея.

Лев Дурягин, учащийся «Яндекс.Лицея»: «Я прошёл тестирование на сайте и поступил, потому что интересная тема для меня - информатика и программирование. У меня в школе профиль информатическо-технический. И до этого я ходил ещё в «Лапландию» на IT-занятия».

Лев вместе с остальными будущими айтишниками будет два года дважды в неделю заниматься программированием. Всего на базе Центра управления регионом теперь обучаются 24 школьника из 8-х и 9-х классов. Параллельно также открылся курс «Яндекс.Лицея» в МАГУ. Там обучение проходят 29 учеников.

Игорь Егоров, руководитель Центра информационных технологий Мурманской области: «Это, во-первых, знания, которые ребята получат. Они приближены к жизни и современным реалиям. И соответственно, они могут получить некие преференции при поступлении в вузы».

Преподаватели в лицее мурманские. Они были отобраны лично сотрудниками «Яндекса». Важно отметить, что курсы бесплатные. Такие школы от компании открываются по всей стране, чтобы дать молодому поколению возможность обучиться IT-технологиям по современной системе.

Иван Пархоменко, министр цифрового развития Мурманской области: «Яндекс» действительно разработал методологию и открывает подобного рода площадки по регионам. И мы тоже вышли с ними на контакт. В рамках соглашения обсудили возможность открытия такой площадки у нас в регионе».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Это уже наработанная качественная технология, которая позволит нам быть в тренде и международном, и по РФ. Всегда хорошо делать проекты с сильным и квалифицированным партнёром, а компания «Яндекс», как раз таким является».

Сейчас классы уже набраны и дети начали обучение. Но планируется, что на следующий год школьники, заинтересованные в таком образовании, тоже смогут поступить в «Яндекс. Лицей», нужно только дождаться нового набора.