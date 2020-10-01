В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30

В «Яндекс.Лицее» начались занятия

Будущие программисты теперь учатся в «Яндекс.Лицее». В Мурманске открыли два места для бесплатного обучения школьников на базе МАГУ и Центра управления регионом.

Восьмиклассник Лев Дурягин учится Мурманском политехническом лицее. Программированием увлекается давно, а когда узнал, что в Мурманске открывается курс дополнительного образования от «Яндекса», сразу подал заявку на участие. Теперь он ученик этого лицея.

Лев Дурягин, учащийся «Яндекс.Лицея»:  «Я прошёл тестирование на сайте и поступил, потому что интересная тема для меня -  информатика и программирование. У меня в школе профиль информатическо-технический. И до этого я ходил ещё в «Лапландию» на IT-занятия».

Лев вместе с остальными будущими айтишниками будет два года дважды в неделю заниматься программированием. Всего на базе Центра управления регионом теперь обучаются 24 школьника из 8-х и 9-х классов. Параллельно также открылся курс «Яндекс.Лицея» в МАГУ. Там обучение проходят 29 учеников.

Игорь Егоров, руководитель Центра информационных технологий Мурманской области: «Это, во-первых, знания, которые ребята получат. Они приближены к жизни и современным реалиям. И соответственно, они могут получить некие преференции при поступлении в вузы».

Преподаватели в лицее мурманские. Они были отобраны лично сотрудниками «Яндекса». Важно отметить, что курсы бесплатные. Такие школы от компании открываются по всей стране, чтобы дать молодому поколению возможность обучиться IT-технологиям по современной системе.

Иван Пархоменко, министр цифрового развития Мурманской области: «Яндекс» действительно разработал методологию и открывает подобного рода площадки по регионам. И мы тоже вышли с ними на контакт. В рамках соглашения обсудили возможность открытия такой площадки у нас в регионе».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Это уже наработанная качественная технология, которая позволит нам быть в тренде и международном, и по РФ. Всегда хорошо делать проекты с сильным и квалифицированным партнёром, а компания «Яндекс», как раз таким является».

Сейчас классы уже набраны и дети начали обучение. Но планируется, что на следующий год школьники, заинтересованные в таком образовании, тоже смогут поступить в «Яндекс. Лицей», нужно только дождаться нового набора.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россия на кризисной развилке?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул на 1,7 рубля, доллар потерял 1,5 рубля-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика