В «Яндекс.Лицее» школьников Мурманской области научат программированию

Талантливые старшеклассники Мурманской области вскоре смогут научиться языку программирования благодаря образовательному проекту «Яндекс. Лицей».

Для будущих профессионалов умение писать и понимать код пригодится везде. Сегодня эти знания востребованы в сфере компьютерных технологий - от интернета и дизайна до медицины и космоса. Учебная программа рассчитана на два года. Обучение в «Яндекс.Лицее» бесплатное. С программированием школьники будут знакомиться на примере «Python» - этот язык несложно освоить и сегодня он применяется и в «YouTube», и в «NASA».

Марина Суслова, директор «Яндекс.Лицей»: «Мы провели исследование, что много детей в стране у нас хотели бы заниматься, а программ нет. Поэтому цель была определена так: создать программу и предложить всей стране - не для крупных населенных пунктов, чтобы все могли получить качественное образование».