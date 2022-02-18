В январе годовая инфляция в Мурманской области ускорилась

Годовая инфляция в Мурманской области в январе ускорилась. При этом она по-прежнему остаётся ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом. На ускорение инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение затрат производителей и ограничения со стороны предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля в последние месяцы.

Например, сокращение объёмов урожая капусты из-за неблагоприятных погодных условий, а также рост издержек аграриев, привели к увеличению годовых темпов прироста цен на эту овощную культуру. Ослабление рубля отразилось на ценах импортных фруктов, в том числе ускорился рост цен на груши, подорожал виноград. Из-за увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов и транспортировки подскочили цены на молоко и молочную продукцию.

Алексей Суслов, начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России: «В то же время мы наблюдали замедление роста цен на авиабилеты в Мурманской области, Карелии, Калининградской области. Это связано с конкуренцией перевозчиков на фоне ограничения международных вылетов, кроме того размер взносов на капитальный ремонт не повышались в отличии от прошлого года».