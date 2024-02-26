В январе годовая инфляция в Мурманской области ускорилась и составила 9,0% после 7,9% месяцем ранее

На динамику повлияли высокая потребительская активность, а также возросшие издержки производителей и поставщиков.

Годовой рост цен на продукты питания ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Повышенный спрос на услуги кафе и ресторанов из-за увеличения турпотока в регион привёл к тому, что цены на их продукцию в январе росли быстрее, чем в декабре.

Из-за увеличения затрат кондитеров на импортное сырьё и логистику выросли цены на шоколад и выпечку.

Для устойчивого возвращения инфляции к цели Банку России потребуется поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия продолжительное время.

По прогнозу регулятора, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 снизится до 4,0–4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Отечественные производители продолжили переносить в цены возросшие расходы на закупку импортного сырья и материалов. Поэтому в январе рост цен на парфюмерию, косметику и мебель в годовом выражении в регионе был сильнее декабрьских значений».