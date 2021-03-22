В Юго-Восточном микрорайоне Колы возобновятся работы по подсоединению домовых хозяйств к водоснабжению

В процессе работ сотрудники «Мурманскводоканала» планируют поднять дороги, идущие через микрорайон, на 70 сантиметров.

Юго-Восточный микрорайон Колы - своеобразный пригород с частной застройкой. Здесь выдают землю многодетным семьям. Водопровод пока есть не везде, работы по подведению сетей идёт. В прошлом году к воде подключили 30 домов. В этом планируют присоединить ещё 38. Чтобы обсудить ход работ, глава администрации Кольского района Александр Лихолат встретился с руководителем «Мурманскводоканала» Андраником Мусатяном.

Андраник Мусатян, директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас есть трубопровод, он проложен. У нас стоят колонки. Мы готовы подключать даже участки. Ну, те, где рядом трубопровод проходит. Но пока дома строятся не так активно, а нам нужен разбор воды, чтобы у нас в сети не замерзла. Если мы сейчас нагрузим трубопровод, то получим отрицательный результат. Но, я думаю, что этим летом будет активнее водоразбор. Уже есть и дома какие-то, я так понимаю, есть люди, которые собираются заселяться». Во время работ придётся перекрывать ряд дорог в микрорайоне. Расположены проезды не очень удобно. Когда здесь начали выдавать участки, специально дорожную сеть никто не проектировал. Теперь проблему приходится решать в процессе.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Сегодня практически по всем участкам есть проектные решения. Для того, чтобы не создавать сложностей для наших собственников, которые уже построились, ряд мероприятий планирует выполнить «Мурманскводоканал». Это где-то укрепление дорожного полотна, где-то подсыпка по тем участкам, где нет альтернативного проезда. Там, где есть альтернатива - мы будем отрабатывать уже с собственниками альтернативный проезд».

Есть и ещё одна задача. Некоторые участки дороги в микрорайоне пересекаются с основным водоводом, снабжающим Мурманск. Местами трубы идут слишком близко к поверхности. Давление в них высокое, такое расположение не безопасно. Неосторожное движение ковша грейдера, и в Первомайском районе Мурманска исчезнет холодная вода.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Труба стальная, она имеет места стыков, места сварки. Места сварки являются концентратором напряжений. При ударном воздействии многотоннажной техники, грузовики, самосвалы, те же грейдера, погрузчики - может произойти разрыв места сварки. В этом случае весь объём воды, которые поступает в Мурманск, будет изливаться вниз по рельефу, затапливая все низлежащие участки».

Чтобы предупредить возможное ЧП, силами «Мурманскводоканала» планируется поднять дорогу на 70 сантиметров. Работы начнутся в ближайшее время и будут продолжатся от двух до трёх недель. Для этого перекроют три въезда в микрорайон. Однако, как утверждает администрация Колы, проблем с доступом к участкам при этом не возникнет.