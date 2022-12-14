В юнармейском отряде города-подводников значительная пополнение - красные береты получили больше 60 школьников

В рамках реализации Всероссийского проекта в 279-й школе открыли парту имени контр-адмирала Николая Лунина.

Свои красный берет и значок юнармейца Владислав Букреев получил ещё в прошлом году, сегодня он с гордостью наблюдает за своими сверстниками. Больше 60 школьников 279-й гаджиевской школы торжественно произнесли слова клятвы юнармейского братства. Слова гимна «Юнармии» для ребят имеют особое и важное значение.

Владислав Букреев, юнармеец, г. Гаджиево: «Служить России, значит, не предавать страну и служить ей верно до конца своей жизни».

С 2008 года школа носит имя героя Совестного Союза Николая Александровича Лунина. Под его началом зародилась главная база подлодок Северного флота в Гаджиево.

Поэтому неудивительно, что и на первую «Парту Героя» в школе тоже нанесён портрет-биография контр-адмирала и командира подводных лодок. Право первыми сесть за парту, конечно, предоставлено лучшим юнармейцам образовательного учреждения.

Кирилл Пантелеев уже не раз доказывал свою верность движению, родному городу и стране, например, принимая участие в параде Победы. Его даже отметили знаком юнармейской доблести 3-й степени. И это, уверяет доброволец, только начало.

Кирилл Пантелеев, командир юнармейского отряда №7, г. Гаджиево: «Для меня это значит многое, потому что я хочу связать свою жизнь с военным делом. Для меня это будет плюсом».

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «У нас много ребят, которые достигают каких-либо высот, которых можно поощрить таким посылом – посидеть за «Партой Героя», который основал Гаджиево и его имя носит школа».

В рамках реализации образовательного патриотического проекта руководство школы планирует открыть ещё несколько парт, на которых появятся имена уже наших современников, погибших во время специальной военной операции.