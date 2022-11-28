В юнармейском полку прибыло: пятиклассники и семиклассники снежногорской школы стали участниками добровольческого движения

Красные береты и значки юнармейцам вручили на судоремонтном предприятии «Нерпа».

В этом году Алиса Шейдерова взяла на себя ответственность за обучение строевой ходьбе и другим навыкам несколько десятков мальчишек и девчонок. Но только сегодня все они во главе с командиром отряда школы №269 Снежногорска стали настоящими юнармейцами.

Алиса Шейдерова, командир юнармейского отряда школы №269, г. Снежногорск: «Движение «Юнармия» развивает патриотический дух у подрастающего поколения».

Официальные значки Всероссийского движения и красные береты отныне обязывают ребят быть примером для сверстников. Артём Головко уже точно знает, почему отважился стать юнармейцем.

Артём Головко, участник юнармейского отряда школы №269, г. Снежногорск: «Для меня - это возможность помочь природе, нашим потомкам, повеселиться с друзьями и научится военному делу для защиты нашей страны».

Церемония посвящения состоялась на площадке судоремонтного завода «Нерпа». И это неспроста. На градообразующем предприятии трудятся родители многих юных добровольцев, завод шефствует над инженерными классами города и, конечно, остаётся возможным работодателем.

Юрий Бузин, заместитель директора СРЗ «Нерпа» по работе с персоналом: «Мы надеемся, что после учёбы многие из них вернуться на «Нерпу». И не важно, инженерами или военнослужащими, мы рады приветствовать их. Это хорошее начинание, которое, я надеюсь, будет развиваться. А мы поможем».

Большое значение имеет и патриотическая составляющая движения, уверены родители.

Оксана Фетилатьева, заместитель начальника правого отдела СРЗ «Нерпа»: «В наше время очень важно, чтобы дети любили свою Родину, знали историю своего государства, знали о том, какие был основные вехи в этой истории. Поэтому мы считаем, что юнармейское движение, созданное под руководством министра обороны, как ничто другое способствует этому патриотическому развитию. Это важно, ценно, поэтому было принято решение отдать ребёнка в класс юнармейцев».

Уже сегодня мальчишки и девчонки воплощают в жизнь важные дела, например, посильно поддерживают тех, кто прямо сейчас стоит на защите страны.

Анастасия Румянцева, куратор юнармейского отряда школы №269, г. Снежногорск: «У нас состоялась отправка гуманитарной помощи участникам СВО. Наши дети пишут письма солдатам, уже не первый раз они участвуют в этой акции».

Достойно представили юнармейцы своё учреждение и на прошедшей в сентябре игре «Зарница», а совсем скоро примут участие в шахматном турнире. Уже сейчас добровольцы начинают подготовку к мероприятиям, посвящённым Дню Великой Победы.