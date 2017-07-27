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День за днём с «Арктик-ТВ»27.07.17 19:30

В заказник с топором лучше не ходить

Незнание закона не освобождает от ответственности. Эта правовая мудрость для одного мурманского туриста подтвердилась выписанным штрафом.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области совместно с полицейскими УМВД России по Мурманской области провели традиционный природоохранный рейд на территории региона. Особое внимание они уделили заказнику «Лапландский лес».

Этот природоохранный заказник находится в районе Верхнетуломского водохранилища. Его площадь составляет 172 тысячи гектаров. 4 вида растений, обитающих здесь, занесены в общероссийскую Красную книгу, а 31 вид является особо охраняемым в нашем регионе. Так же на территории заказника обитают 4 вида редких охраняемых птиц и 18 видов животных, включенных в Красную книгу Мурманской области.

- Основные нарушения на территории ОУПТ – это пренебрежение требованиями санитарных правил и пожарной безопасности в лесах, а так же незаконная срубка деревьев для различных целей, - пояснил Дмитрий Аверкиев, начальник контрольно-надзорной деятельности (КНД) МПРиЭ Мурманской области.

В ходе проверки, был задержан нарушитель, который допустил незаконную вырубку деревьев, не достигших периода окончания роста. А именно: двух берёз и ели. Как признался мужчина, он заблаговременно не ознакомился с правилами поведения на территории охраняемой зоны. В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 статьи 2.28.

- Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что на территории ОУПТ применяются коэффициенты для расчёта ущербы. И на территории ОУПТ даже рубка двух деревьев сосны, превышающие 5000 рублей, несёт за собой уголовную ответственность ч 1. статьи 260 УК РФ, - отметил Дмитрий Аверкиев, начальник КНД МПРиЭ Мурманской области. -Хотелось бы обратить внимание отдыхающих, что с правилами осуществления туристической деятельности можно ознакомиться на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

 

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