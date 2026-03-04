В зале Детской театральной школы Мурманска чествовали тех, кто каждый день дарит знания и заботу нашим детям

В Мурманске подвели итоги четырёх профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Торжественная атмосфера, море цветов и аплодисменты – сегодня они звучат для главных героев мурманского образования. 62 педагога из дошкольных учреждений, школ и центров дополнительного образования стали участниками большого смотра талантов.

Конкурсы с красивыми названиями «Ступеньки мастерства», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и фестиваль «Педагогические надежды» вновь показали, что в Мурманске работают настоящие энтузиасты своего дела.

В «Ступеньках мастерства» 16 воспитателей детских садов доказывали, что даже с самыми маленькими северянами можно работать по инновационным методикам. А конкурс «Воспитать человека» в этом году удивил разнообразием: 11 участников – это не только классные руководители, но и социальные педагоги и даже советники директоров по вопросам воспитания и взаимодействия с детскими общественными объединениями.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Очень хорошее жюри, хорошие номинации, трудные номинации. Наверное, самое главное, жюри – это их дети, их воспитанники. Как они дальше будут с ними жить, что они пронесут по жизни – это самое главное».

Свой талант показали и те, кто развивает способности детей за пределами школьной программы. В конкурсе «Сердце отдаю детям» семеро педагогов дополнительного образования удивляли жюри креативом и авторскими программами.

Отдельно профсоюз отметил 12 наставников, чей вклад сложно переоценить. Для них учредили специальную премию «Общественное признание». Но отдельная похвала ждала тех, кто только начинает свой путь. Фестиваль «Педагогические надежды» собрал рекордное число участников – 28 молодых учителей. Именно им предстоит создавать образование будущего.

Этот конкурс проводят специально для педагогов чей стаж не превышает трёх лет. Но как бы не было сложно, вчерашние студенты – молодые учителя доказывают, что стаж не помеха, когда радеешь за своё дело.

Дария Згазинская, учитель русского языка и литературы гимназии №5: «Было очень сложно, мне даже казалось, что это сложнее, чем писать диплом в институте. Я много готовилась, мне помогала большая команда коллег, друзей, семья. В итоге конкурс прошёл замечательно, но до сих пор есть это напряжение. Надеюсь, что награждение его развеет».

Без подарков не остался никто. Дипломы, ценные призы и денежные вознаграждения получил каждый из 62 участников. Но главный подарок –возможность обменяться опытом и увидеть, что они не просто коллеги, а большая команда единомышленников.