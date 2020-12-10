В зале, но на лыжах - в Снежногорске работает тренажёр для горнолыжников

Теперь перед тем, как встать на лыжи, можно потренироваться в зале.

Несмотря на то, что Валя учится ещё только в четвёртом классе, она уже несколько лет увлечена горнолыжным спортом. Оттачивать навыки, конечно, лучше на трассе, уверена девочка, однако, полезным для новичков и детей будет тренажёр – он имитирует спуск лыжника со склона, заранее можно выбрать сложность и задать необходимые параметры, к примеру, погодные условия и комплекцию спортсмена.

Валентина Талалаева, лыжница, г. Снежногорск: «Действительно, как на лыжах. Кажется, что ты на снегу и на лыжах».

На лыжный склон Валю привёл отец. Алексей, как и многие северяне, спортсмен-любитель, в зимний период вместе с дочерью часто бывает в Хибинах. А в межсезонье можно размяться и на симуляторе.

Алексей Талалаев, спортсмен-любитель, г. Снежногорск: «Конечно, есть элементы, которые можно отрабатывать на этом тренажёре, а потом уже на снег – и всё, как в жизни».

Тренажёр открыт для всех желающих, но если вы не обучаетесь в спортивной школе Снежногорска, за занятие придётся заплатить.

Владимир Поспелов, директор МБОУДО ДЮСШ г. Снежногорска: «Таких тренажёров всего три штучки: один в Мурманске, один в Кировске и один у нас. Ботинки тоже до от 35 до 46 размера, приходите, платите за услуги, занимайтесь с инструктором».

Платные услуги спортшколы пользуются популярностью у жителей, правда, не обо всех доступных комплексах александровцам известно. Например, в спортивной школе работает новый тренажёрный зал, в доступе бильярдные столы для пула и русского бильярда. Со дня на день для пловцов откроют и бассейн, подготовку чаши которого скоро завершат».

Владимир Поспелов, директор МБОУДО ДЮСШ г. Снежногорска: «Бассейн уже готов, но нам осталось пройти анализы СЭС, как только будут готовы результаты, мы открываем бассейн».

Но это, уверено руководство школы, не проблема, за качество воды и чистоту помещений они ручаются.