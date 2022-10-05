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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.22 19:30

В Заозерске чтят память героев, которые строили их родной город и защищали его от фашистских захватчиков

Молодому поколению рассказывают о подвигах людей того времени и проводят тематические мероприятия, на которых дети узнают больше о родном крае. Один из таких необычных уроков провели для юнармейцев и волонтёров.

Одна из школ Заозерска расположена на граничащей с улицей Генерала Чумаченко. Скорее всего, кто-то из учеников даже живёт здесь, но лишь немногие знают, в честь кого эта часть городка получила своё название.

Урок истории расставляет всё по местам.

Наталья Слепцова, хранитель музейных предметов Комнаты боевой славы Центра культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО г.Заозерск: «Этот замечательный человек приехал в наш посёлок Заозерный на заре его юности. Здесь он строил первые дома. И по проекту Юрия Викторовича Чумаченко были созданы все 9-этажные дома в нашем городе. Приехал он сюда простым лейтенантом и дослужился здесь до звания генерала-майора».

Для школьников Заозерска такие экскурсы в историю не новинка. Им регулярно проводят патриотические уроки, показывают памятные места города.

Артём Борисов, командир первого взвода отделения «Юнармии» ЗАТО город  Заозерск»: «Мы узнали больше об истории нашего города, о людях, которые защищали наш край».

Карина Яшкова, представитель Волонтёрского корпуса ЗАТО город Заозерск: «Сегодняшнее мероприятие будет полезно и для старых жителей города, так как они смогут возобновить свои воспоминания. Также мероприятие будет полезно и для подрастающего поколения, потому что знать историю города очень важно, знать подвиг людей мы обязаны. Это гордость города».

Чтобы память всегда была свежа – на заозерских домах установили плиты с именами героев. В городе большое внимание уделяют и сохранению старых памятников. Здесь есть 14 воинских захоронений и 10 мемориалов.

Игорь Винокур, председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск: «Мы стараемся нашим детям привить любовь к родине с детства. Наш город – город подводников. Я сам служил здесь много лет, рос в гарнизонах. Стараемся вместе с главой муниципалитета уделить детям большое внимание в их развитии чтить память наших героев Великой Отечественной войны, наших героев - подводников».

В этом году был отремонтирован Заозерский мемориал защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Полностью заменены таблички с именами погибших солдат, похороненных здесь, восстановлен памятник и благоустроены могилы.

Но после съёмки этого сюжета неизвестные ночью разрушили надгробия. Сейчас полиция Заозерска ищет вандалов. Свидетелей этого преступления просят позвонить по телефонам: 8921-179-12-90, 8999-091-73-38.

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