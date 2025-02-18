В Заозерске прошла торжественная встреча участников специальной военной операции, которые после долгой командировки вернулись домой

В гарнизонных городах, особенно с небольшим населением, все друг друга знают. Сплачивает людей не только общее место жительства, но и герои, ушедшие защищать Родину, в которых верят и ждут.

В ЗАТО город Заозерск прошла торжественная встреча участников Специальной военной операции, которые после долгой командировки вернулись домой.

Родные и близкие, друзья и знакомые, военнослужащие и ветераны боевых действий, администрация города в этот день встречали своих героев. Военная служба – дело серьёзное, однако в такие моменты сдерживать эмоции не по уставу.

- Да, радость, радость, что приехал, вернулся домой, что помог Родине.

- В первую очередь я рад видеть свою семью, безусловно. У меня не найдётся каких-то конкретных слов, у меня просто сейчас складывается такое чувство, что всё это было не зря. И не зря я вызвался в командировку. Это очень важный шаг для меня, и я уверен, что и для всех нас».

Екатерина: «У меня трясутся коленки, дыхание перехватывает, очень волнительно, не осознаю ещё всё происходящее, Десять месяцев разлука была».

- Рад, что дома, рад, что с семьей.

Бойцов традиционно приветствовали с хлебом и солью, а также боевыми наградами за службу Родине.

Несмотря на то, что в сегодняшние дни практически у каждого есть интернет, что уж говорить о мобильной связи, за ленточкой условия для бойцов в этом плане порой оставляют желать лучшего. Связано это, в первую очередь, с секретностью, которая так важна в выполнении боевых задач.

Кристина: «Можно было позвонить, но обрывалась связь постоянно там. Слов иногда не было слышно, не всегда можно было понять всё. Были переживания первое время, потом уже спокойно. Он мне отзванивается, отписывается, значит, всё хорошо».

Екатерина: «Со временем привыкаешь, когда постоянные какие-то сообщения приходят, то легче тогда время проходит. А по началу очень тяжело было».

В зоне боевых действий тяжело, но, как говорят сами военнослужащие, сложности преодолевать легче, когда знаешь ради чего. Ради победы, ради Родины и ради встречи с родными глазами близких и друзей.