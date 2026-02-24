В Заозерске провели автопробег «Герои Z»

Он был приурочен ко Дню защитника Отечества и объединил участников разных возрастов.

Автопробег начался с митинга у памятника участникам специальной военной операции в Североморске. Колонна из 37 машин преодолела около 130 километров и прибыла в Заозерск.

Эту инициативу реализовала территориальная организация Северного флота Профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России в поддержку военнослужащих.

В завершение акции участники возложили цветы к мемориалу, а затем развернули копию флага Знамени Победы.